Susunan Acara Pelantikan Donald Trump dan Mike Pence

WASHINGTON - Amerika Serikat bersiap menyambut presiden barunya. Donald Trump akan mengucapkan sumpah jabatannya pada Jumat 20 Januari waktu setempat (Sabtu 21 Januari 2017 pukul 00.00 WIB).

Sehari sebelum dilantik (19 Januari waktu AS), presiden dan wakil presiden terpilih akan memulai prosesinya dengan meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan AS di Virginia, Arlington National Cemetry. Kegiatan mengheningkan cipta ini kemudian akan dilanjutkan dengan konser selamat datang 'Make America Great Again!' di Lincoln Memorial.

Akhirnya hari yang dinanti akan tiba pada 20 Januari siang, Donald John Trump akan resmi dinobatkan sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sementara Mike Pence akan menjadi Wapres ke-48 bagi Negeri Paman Sam.

Melansir Telegraph, Senin (16/1/2017), Jaksa Agung John Roberts akan bertugas sebagai pihak yang membimbing Trump dan Pence mengucap sumpahnya di tangga Capitol Building atau Gedung Kongres di Washington.

"Saya Donald Trump bersumpah akan setia menjalankan tanggung jawab saya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan dengan segala kemampuan terbaik saya akan menjaga, melindungi dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat. Sekiranya Tuhan memberkati saya," demikian kira-kira miliarder properti itu akan menyatakan sumpah jabatannya, setelah didahului oleh Pence.