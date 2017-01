Remaja Ditemukan Tewas Gantung Diri di Stasiun Kereta

NEW YORK – Seorang pria ditemukan tewas gantung diri di salah satu peron stasiun bawah tanah Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS). Polisi mengatakan, insiden tersebut terekam dalam kamera pengawas stasiun.

Jasad pria yang diduga masih berusia remaja itu ditemukan tergantung kabel metal di sisi ujung utara peron F Stasiun 34th Street Herald Square pada Minggu dini hari, 15 Januari 2017. Seorang pekerja otoritas transportasi (MTA) menemukan mayat tersebut di bagian peron yang tak terlihat umum pada pukul 03.30 waktu setempat.

Stasiun 34th Street Herald Square merupakan salah satu stasiun tersibuk di Manhattan. Namun, kamera pengawas menangkap adegan bunuh diri yang dilakukan oleh korban.

Keterangan polisi yang dilansir dari Daily Mail, Senin (16/1/2017) mengatakan, meski identitas remaja itu telah diketahui, polisi masih merahasiakannya hingga kabar ini sampai ke pihak keluarga.

New York Daily News melaporkan, sehari sebelumnya, seorang pria berusia 63 tahun meninggal dunia di dalam kereta New York rute E dan baru ditemukan di pemberhentian terakhir. Polisi tidak yakin berapa lama pria itu berada di dalam kereta sebelum akhirnya ditemukan.

Penyelidik tidak menemukan adanya luka dan meyakini pria itu meninggal karena sebab alami. Tetapi polisi telah menjadwalkan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian pria yang diduga seorang gelandangan itu.