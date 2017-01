Donald Trump, Sosok Pengusaha Sukses yang Turut Membangun Negara

JAKARTA - Hasil survei pra-pilpres pun lebih berpihak ke Hillary yang saat itu sudah puluhan tahun mengenyam asam garam dunia politik internasional. Tapi siapa sangka, sosok Trump bisa membalikkan semua prediksi itu menjadi respons yang lebih positif. Ia sukses menjadi presiden ke-45 AS.

Perjalanan Trump 'tidaklah semudah membalikkan telapak tangan'. Donald John Trump merupakan pionir program televisi dan pebisnis yang sukses dari AS. Ia juga menjabat sebagai ketua serta presiden The Trump Organization dan pendiri Trump Entertainment Resorts. Gaya hidup Trump yang mewah, cara berbicara blak-blakan, dan berperan di acara realitas NBC The Apprentice telah membuatnya menjadi selebriti terkenal nomor 17 pada daftar Forbes Celebrity 100 2011.

Pada 2010, Trump menyatakan minat menjadi calon presiden di Pemilu AS 2012. Di Mei 2011, ia mengumumkan tidak akan menjadi kandidat, tetapi beberapa minggu kemudian mengatakan tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu. Pada Desember 2011, Trump disarankan oleh Michele Bachmann menjadi pilihan kemungkinan wakil presiden.

Namun di Juni 2015, Trump mengumumkan pencalonan dirinya sebagai calon presiden dari Partai Republik dan langsung menjadi unggulan. Pada Mei 2016, para pesaingnya di Partai Republik menghentikan kampanye masing-masing. Pada Juli 2016, Trump resmi dicalonkan sebagai calon presiden hasil Konvensi Nasional Republik 2016.

Kampanye Trump mendapat liputan media dan perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Banyak pernyataan Trump dalam berbagai wawancara, Twitter, dan kegiatan kampanyenya yang memicu kontroversi atau terbukti keliru. Sejumlah kegiatan kampanye Trump sepanjang pemilihan pendahuluan dibarengi unjuk rasa.