Kuliah di Hong Kong, Mahasiswa Tak Perlu Khawatirkan Bahasa

JAKARTA - Kuliah di luar negeri sudah menjadi hal yang lumrah di era globalisasi ini. Berbagai beasiswa pun tersedia sehingga pelajar tak perlu khawatir mengenai tingginya biaya kuliah.

Chairman of the Undergraduate Admissions Committee The University of Hong Kong (HKU), Dr Philip Beh mengatakan, Hong Kong bukan merupakan pilihan buruk untuk studi, khususnya di kawasan Asia. Di sana, mahasiswa internasional, termasuk Indonesia tak perlu khawatir mengenai bahasa.

"Korea Selatan, Jepang, Taiwan adalah beberapa negara yang disukai mahasiswa internasional di Asia. Tetapi di sana mahasiswa mungkin perlu belajar bahasanya. Tetapi kalau Hong Kong mereka bisa menggunakan bahasa Inggris karena pembelajaran, khususnya di HKU menggunakan bahasa Inggris," ujarnya ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, belum lama ini.

Dia mengungkapkan, mahasiswa akan mendapat pengalaman kuliah di luar negeri yang menyenangkan. Ditambah dengan berbagai skill yang sangat berguna di masa depan.

"Lingkungan akademis di Hong Kong sangat bersahabat dengan mahasiswa internasional. Setelah lulus kuliah mereka bebas menentukan untuk berkarier sesuai keinginannya. Kampus kami juga salah satu yang terbaik di dunia," terangnya.

Sementara Director of Undergraduate Admissions Faculty of Science HKU, Professor WS Cheung menambahkan, prospek karier lulusan dari Hong Kong juga cukup baik. Apalagi, sistem pembelajaran mahasiswa tak berdasar pada satu subjek saja.

"Kurikulum baru yang diterapkan, setelah tahun pertama kuliah, mahasiswa bisa memilik subjek lain. Dan itu semua tak ada batasan IPK," tandasnya.