Kuliah di Hong Kong, Bidang Sains Diminati Mahasiswa Indonesia

JAKARTA - Kawasan Asia belakangan banyak dipilih menjadi destinasi studi. Salah satunya, yakni Hong Kong. Jumlah mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di sana meningkat secara perlahan setelah kampus-kampus Hong Kong rajin mempromosikan dan memberi kesempatan beasiswa kuliah.

"Ada 200 pendaftar asal Indonesia yang memasukkan aplikasi ke HKU setiap tahun. Kami sedang melakukan proses wawancara kepada calon mahasiswa tahun ini," tutur Chairman of the Undergraduate Admissions Committee The University of Hong Kong (HKU), Dr Philip Beh di Hotel JW Marriot, Jakarta, baru-baru ini.

Director of Undergraduate Admissions Faculty of Science HKU, Professor WS Cheung menjelaskan, sebagian besar mahasiswa asal Indonesia mengambil program studi bidang sains. Beberapa program studi yang menjadi favorit, yaitu food and nutrition dan risk management.

"Meski begitu ada beberapa yang tertarik di bidang ilmu sosial seperti psikologi dan politik itu cukup diminati," ucap Profesor Cheung.

Saat ini, terdapat sekira 30 pelamar yang masuk pada tahap wawancara. Philip mengungkapkan, jumlah mahasiswa asal Indonesia terus meningkat seiring dengan aktivitas open house yang digelar kampus.

"Selain itu para alumni yang kembali lagi ke Indonesia juga menceritakan pengalaman kuliahnya ketika di Hong Kong. Hal itu bisa menjadi alasan mengapa jumlahnya meningkat. Dan kami berharap akan terus bertambah," pungkas Philip.