Open Minded Kunci Sukses Kuliah di Luar Negeri

JAKARTA - Nilai yang bagus menjadi modal utama untuk meraih beasiswa, apalagi bagi mereka yang ingin lanjut kuliah di luar negeri. Tak cukup dengan kemampuan akademis, sikap open minded atau mau menerima budaya dan nilai baru juga menjadi hal penting yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa internasional.

Chairman of the Undergraduate Admissions Committee The University of Hong Kong (HKU), Dr Philip Beh mengatakan, tips pertama yang harus dilakukan siapa pun yang ingin kuliah ke luar negeri adalah belajar dan kerja keras. Namun, mereka juga perlu menunjukkan sikap yang antusias.

"Kami di sini mencari calon mahasiswa yang antusias karena dari situ terlihat bahwa mereka memang tertarik kuliah di tempat kami. Kemudian open minded juga penting," ujarnya ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, belum lama ini.

Dalam menyeleksi mahasiswa internasional, Philip akan mengambil kandidat terbaik dari berbagai wilayah dan negara. Dia juga membuka kesempatan kepada mahasiswa Indonesia yang kreatif dan inovatif.

"Mereka harus mau memulai banyak hal baru, kemudian bisa memanajemen berbagai hal dengan baik. Kami butuh mahasiswa yang punya passion," sebutnya.

Hong Kong sendiri belakangan menjadi pilihan studi bagi pelajar Indonesia. Setiap tahun, terdapat sekira 200 pelajar yang mendaftar di kampus terbaik dalam The IMD World Competitiveness Ranking 2016 itu.