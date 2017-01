Obama, Presiden AS yang Dermawan Berikan Grasi

GRASI mungkin menjadi hal yang paling ditunggu oleh para narapidana (napi) demi mendapatkan kesempatan kedua di dunia luar penjara. Seperti Indonesia, Presiden Amerika Serikat (AS) juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengurangan serta pengampunan hukuman terhadap para napi yang mendekam di penjara.

Namun, apakah Okezeners tahu bahwa Barack Obama adalah Presiden AS yang memberikan grasi serta pengurangan hukuman terbanyak kepada para napi dibanding beberapa presiden sebelumnya? Bahkan bisa dikatakan jika Obama merupakan salah satu Presiden AS yang dermawan dalam urusan memberi grasi.

Seperti presiden-presiden AS terdahulu, Barack Obama memandang grasi kepresidenan mencerminkan sikap politiknya di Gedung Putih. Dilaporkan, sebagai presiden Afrika-Amerika pertama, Obama menunjukkan perhatian khususnya terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak proposional.

Semenjak era George Washington, grasi presiden menjadi cerminan iklim politik dalam sejarah masa jabatan masing-masing presiden. Misalnya, pemerintahan Andrew Jackson, presiden AS pertama setelah berakhirnya Perang Saudara. Jackson mengampuni setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam pemberontakan. Jackson juga memberikan amnesti kepada tahanan yang dianggap berkhianat terhadap AS di akhir masa Perang Sipil.

Langkah pengampunan yang hampir serupa dilakukan oleh Gerard Ford. Ia mengampuni Richard Nixon yang mengundurkan diri sebagai Presiden AS beberapa pekan setelah keterlibatannya dalam skandal Watergate menyeruak.

Data pemberian peringanan hukuman berbagai Presiden AS hingga awal Desember 2016 (hingga jabatan periode dua Obama). (Sumber: US Departement of Justice)

Tabel di atas memperlihatkan jumlah orang-orang yang memperoleh pengampunan serta pengurangan hukuman oleh para Presiden AS. Bisa dilihat, hingga awal Desember 2016 saja, Barack Obama sudah melampaui jauh perihal peringanan hukuman dibandingkan Presiden AS sebelumnya.

Sebagaimana dikutip dari CNN, Selasa (17/1/2017) hingga pertengahan Desember, Obama telah memberikan grasi kepada 1.324 individu sejak menjabat sebagai Presiden AS. Rata-rata grasi diberikan kepada para napi yang terjerat kasus narkoba.

Sebagai gambaran tambahan, berikut ini jumlah total grasi hingga remisi yang pernah diberikan oleh presiden AS dari Richard Nixon hingga Obama.

Barack Obama: 1.324

George W. Bush: 200

Bill Clinton: 459

George H.W Bush: 77

Ronald Reagan: 406

Jimmy Carter: 566

Gerard Ford: 409

Richard Nixon: 926

(Sumber: US Departement of Justice)

Hingga saat ini, Presiden AS yang paling banyak memberikan grasi serta pengurangan hukuman adalah Franklin D. Roosevelt. Ia memberikan grasi kepada 3.687 napi saat iklim politik di AS dibayangi oleh Perang Dunia II.

Berbeda dengan beberapa pendahulunya, Obama tidak terlalu berfokus terhadap kasus-kasus politik. Ia lebih peduli dengan meluruskan yang dalam pandangannya sebagai kasus ketidakadilan yang sistemik terhadap para tahanan biasa, khususnya pada para napi kasus non-kekerasan serta narkoba. Karena itu, selama menjabat, Obama membuat sebuah sistem khusus untuk menyaring ribuan calon penerima grasi dalam rangka menciptakan sistem yang lebih adil perihal pengampunan atau peringanan hukuman.