HOT THREAD (2): 19 Foto Sebelum dan Sesudah Operasi Plastik di Korsel Ini Jamin Bikin Kaget

"LET Me In" (2011-2015) adalah salah satu tayangan dengan rating paling tinggi di Korea Selatan. Dalam pertunjukkan ini semua kontestan diberi nama-nama seperti Frankenstein dan wajah rusak. Bukan tanpa alasan, pemberian nama tersebut berdasarkan tampilan wajah mereka yang dianggap menyeramkan hingga kadang mereka tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti orang kebanyakan.

(Posting thread by Marakarma, lihat selengkapnya di warungkopi.okezone.com)