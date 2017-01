Serap Aspirasi Warga Jakarta, Anies-Sandi Kembali Blusukan

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan (ABW) dan Sandiaga Salahudin Uno, kembali melakukan sosialisasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat di beberapa titik yang tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Untuk agenda ABW. Hari ini akan menyambangi masyarakat di Jalan Sitrun, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, disana Anies akan membeberkan seluruh program unggulannya kepada masyarakat.

Setelah itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini akan melakukan pertemuan internal di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dan di Kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Adapun, untuk agenda Sandiaga. Pagi ini akan menghadiri peserta didik Program One Kecamatan One Center For Enterpreneurship (OKE OCE) di kawasan Pusat Grosir Metro Cipulir, Jalan Ciledug. Kali ini Sandi bakal mentransfer pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan.

Selepas memberikan pelatihan, Mantan Ketua Umum Hipmi ini kembali melakukan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam penyerapan aspirasi dan sosialisasi, kali ini Sandi memilih di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Jakarta Selatan.

Selepas dari Pondok Pinang, Sandi bertolak ke kawasan Tegak Parang, Jakarta Selatan untuk kembali melakukan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.