Belum Hari Pencoblosan, Program OKE OCE Sudah Dirasakan Manfaatnya

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengklaim realisasi program OKE OCE (One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship) sudah mencapai 2 persen dari yang ditargetkan.

Adapun target Sandi bersama pasangannya, Anies Rasyid Baswedan ingin mencetak 200 ribu pengusaha baru jika terpilih sebagai pemimpin Ibu Kota untuk lima tahun mendatang. Namun, sebelum hari pencoblosan pada 15 Februari, program OKE OCE sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami miliki program bahwa akan lahirkan 200 ribu pengusaha baru selama lima tahun ke depan. Tapi, tidak disangka sebelum pencoblosan kami sudah mendata ada 1.700 pengusaha baru sebelum pencoblosan," kata Cawagub nomor urut tiga itu di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selasa (17/1/2017).

Sandi menargetkan akan melahirkan 2.500 hingga 4.000 pengusaha baru pada bulan depan. "Target di bulan Februari 2.500 hingga 4.000, insya Allah kita akan tampilkan," tuturnya.

Adanya peningkatan tersebut merupakan bukti antusiasme masyarakat terhadap gagasan Sandi yang ingin mengatasi pengangguran di Ibu Kota.

"Ini sangat penting buat kami, insya Allah saya akan dukung beliau (Sandi)," ujar salah satu warga Pondok Pinang, Feri.