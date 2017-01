Pelajar Diminta Tak Terjebak Berita Hoax

PURWOKERTO - Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto, Jawa Tengah, diajak untuk memanfaatkan media sosial dengan baik sehingga tidak terjebak oleh berita-berita hoax, kata Kepala SMPN 5 Purwokerto Ibnu Tavip Martapa.

Ajakan tersebut disampaikan Tavip saat pergelaran seni bertajuk "Om Telolet Om, The Man Behind The Gun, Hoax, SMPN 5 Purwokerto" di Aula SMPN 5 Purwokerto, Selasa (17/1/2017).

Dalam pergelaran seni tersebut ditampilkan musik gamelan berjudul "Om Telolet Om" yang dimainkan oleh siswa-siswi SMPN 5 Purwokerto yang tergabung dalam grup karawitan "Pancalaras".

Lebih lanjut, Tavip mengatakan semua media sosial jika dimanfaatkan dengan baik, akan memberi manfaat yang baik pula.

Akan tetapi jika media sosial digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan memecah belah persatuan, kata dia, bakal memberikan dampak buruk.

"Tolong, jangan sekali-sekali kalian membuat dan menyebarkan berita hoax atau berita bohong, berita palsu," katanya kepada seluruh siswa.

Ia mengatakan setiap berita yang unggah melalui media sosial akan terdaftar pada basis data cybercrime kepolisian.

Dengan demikian, kata dia, jika berita hoax itu diunggah ke media sosial akan dengan mudah diketahui oleh cybercrime.

Terkait musik gamelan "Om Telolet Om", Tavip mengatakan gending garapan keluarga besar SMPN 5 Purwokerto itu dilatarbelakangi oleh fenomena yang muncul dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia yang kini telah mendunia.

"Fenomena ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya memberi pendapatan bagi industri klakson, bagi anak-anak bisa memberi kegembiraan, dan bagi sopir akan mendapat kesenangan," katanya.

Akan tetapi di sisi lain, kata dia, klakson "telolet" juga menimbulkan bahaya dan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya.

Ia mengatakan sisi positif dan negatif itu dikenal dengan sebutan "the man behind the gun" atau siapa yang berada di balik perangkat. Menurut dia, perangkat dapat digunakan untuk hal-hal yang baik maupun buruk.

"Sama dengan telefon seluler yang terdapat media sosial, dapat digunakan untuk hal yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, manfaatkan media sosial dengan baik," katanya.

Saat ditemui usai kegiatan, Tavip mengatakan pihaknya menarik fenomena "Om Telolet Om" ke seni tradisi sehingga seni tradisi tersebut tidak dianggap kuno oleh masyarakat.

Salah seorang siswa, Rakha Prasetya mengaku tidak kesulitan dalam berlatih gending "Om Telolet".

"Kami belajar bersama teman-teman sekitar dua minggu," kata penabuh kendang itu.