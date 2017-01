Belum Euro5, Suzuki APV Buatan Indonesia Terancam Disetop

SYDNEY - Masa depan Suzuki APV mulai 2018 dan seterusnya terancam tidak bisa dipasarkan lagi di Australia. Pasalnya APV tidak memenuhi peraturan emisi kendaraan. Saat ini APV merupakan salah satu mobil jenis van terkecil yang dijual di pasar Australia. Karena bentuknya yang kecil, maka mobil ini banyak digunakan oleh perusahaan sebagai armada untuk mengantar paket atau barang di kota-kota besar.

Di sana APV dibekali dengan mesin bensin 1,6 liter yang mampu melontarkan tenaga sekuat 91 hp dan torsi puncak 127 nm. Di atas kertas, konsumsi bahan bakar APV mencapai 8,2 liter per 100 kilometer dan memancarkan karbon CO2 190 gram per km. Angka tersebut tidak memenuhi peraturan Undang-Undang tentang Emisi Euro5.

Sebagaimana diberitakan Caradvice, Rabu (18/1/2017), kemungkinan besar Suzuki Australia tidak akan lagi memesan APV yang diproduksi di Indonesia itu. Sebelumnya, Nissan juga terpaksa untuk menghentikan pemasaran Patrol di Australia karena belum memenuhi standar bahan bakar Euro5.

Pada 2016, Suzuki menjual sebanyak 472 unit APV dan menguasai hampir 13% pangsa pasar di segmen mobil van. Suzuki berharap akan memenuhi permintaan konsumen hingga akhir 2017.

"Kami sedang melihat pilihan lain, van lainnya. Saat ini tidak ada APV yang tersedia dan memenuhi persyaratan emisi. APV baru bukanlah prioritas utama kami, karena perusahaan saat ini tengah fokus pada mobil seperti new Ignis, Vitara, dan all new Swift," kata General Manager Suzuki Australia, Andrew Moore.

Ia tetap berharap APV mendapat pembaruan terutama dari segi emisi.

Saat ini APV tidak memiliki fitur keselamatan yang lengkap, meskipun sudah dibekali dengan airbag depan. Mengingat APV difokuskan untuk segmen komersial, maka peraturan untuk fitur keselamatan tidak begitu ketat, berbeda dengan mobil penumpang.

Di pasar Australia, Suzuki bersaing dengan model van lainnya, seperti Volkswagen Caddy dan Renault Kangoo. (san)