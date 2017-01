Agar Terlihat Menarik, Renault Permak Kwid

NEW DELHI - Renault secara resmi meluncurkan sport utility vehicle (SUV) Kwid di India pada 2015. Sejak kemunculannya, Renault belum pernah membuatnya tampil beda dari bentuk standar. Memanfaatkan momen awal tahun, baru-baru ini Renault meluncurkan Kwid edisi khusus yang diberi julukan ‘Live For More Edition’.

Dilaporkan Indianautosblog, Renault memberikan sedikit perangkat tambahan untuk membuatnya tidak hanya sporty tapi juga menarik. Sebagai pembeda dari versi standar, tubuh Kwid diberi cat warna putih kemudian dipadupadankan dengan warna merah dan abu-abu. Pelek, roof rail, dan spoiler atap belakang diberi sentuhan warna merah, sehingga menambah cantik tampilan luar mobil.

Pada bagian interior, tidak jauh berbeda dengan eksterior. Kabin tampil serbahitam lalu diberi kesan manis oleh kehadiran warna merah di lingkar kemudi dan dinding pintu. Sedangkan tambahan perangkat lainnya belum dibocorkan oleh Renault.

Sama seperti versi biasa, Renault Kwid Live For More Edition akan tersedia dalam dua pilihan mesin. Pertama mesin bensin 800 cc, naturally aspirated, dan tiga silinder yang mampu menghasilkan tenaga 54 ps pada 5.678 rpm dan torsi puncak 72 nm pada 4.400 rpm. Kedua adalah mesin 1,0 liter, naturally aspirated, dan tiga silinder dengan tenaga sekuat 68 ps pada 5.500 rpm dan torsi 91 nm pada 4.250 rpm. Pilihan transmisinya manual atau otomatis lima percepatan.

Renault menawarkan dua tipe untuk Kwid edisi khusus yaitu RXL dan RXT. Untuk satu unit mobil dibanderol mulai dari INR2,93 atau sekira Rp57 juta.

Di Indonesia sendiri, Renault hanya menyediakan Kwid bermesin 1.000 cc. Kwid bersaing dengan jajaran model LCGC berkapasitas mesin 1.000 cc, yaitu Daihatsu Ayla, Toyota Agya, dan Suzuki Karimun Wagon R. (san)