ITS Tolak Jadi Pilihan Kedua di SNMPTN 2017

JAKARTA - Para siswa kelas XII SMA atau sederajat kini sedang memantapkan pilihan perguruan tinggi negeri (PTN), sekaligus program studi apa yang akan dipilih pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017. Setelah diluncurkan pekan lalu, kini proses SNMPTN memasuki tahap pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Pada pelaksanaan SNMPTN tahun ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki kebijakan khusus kepada calon mahasiswa. Rektor ITS, Joni Hermana mengatakan, ITS tidak akan menerima siswa yang menempatkan ITS pada pilihan kedua.

Kebijakan ini dibuat mengingat ITS menjadi salah satu PTN favorit di Tanah Air. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa yang memilih ITS sebagai pilihan pertama selalu membludak sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mempertimbangkan pilihan kedua.

"Karena itu, ITS hanya akan mengundang mereka yang serius saja," ucap Joni disitat dari laman ITS, Rabu (18/1/2017).

Joni menjelaskan, pilihan pertama menunjukkan kesungguhan calon siswa untuk masuk ITS. Sedangkan faktor lainnya, yakni adanya beberapa mahasiswa baru yang mengundurkan diri saat diterima karena pada saat seleksi menempatkan ITS di pilihan kedua.

"Apabila ada mahasiswa baru yang mengundurkan diri, sekolah asalnya akan diblacklist karena dianggap telah melanggar hak siswa lain. Namun, untuk saat ini ITS tidak memberlakukan hal demikian," terangnya.

Pada Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Program Kemitraan dan Mandiri (PKM), calon mahasiswa diperbolehkan menjadikan ITS sebagai pilihan kedua. Sebab, yang akan menjadi faktor penentu adalah nilai ujian tulisnya.