Perhatikan Ini Sebelum Mengajukan Asuransi Kendaraan Baru dan Bekas

JAKARTA - Dari berbagai jenis yang ada, asuransi kendaraan bermotor tergolong jenis yang wajib Anda miliki. Asuransi ini akan melindungi kendaraan dari berbagai risiko, mulai dari rusak karena kecelakaan hingga hilang.

Ketika Anda membeli mobil secara kredit, asuransi biasanya menjadi hal yang wajib. Sayangnya, tak semua orang sadar betapa pentingnya melindungi kendaraan dengan asuransi. Sebelum mengajukan asuransi kendaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut ini penjelasannya seperti dilansir Cekaja, Kamis (19/1/2017):

Pahami Jenis Asuransi Kendaraan Bermotor

Ada dua jenis asuransi kendaraan bermotor yaitu all risk atau komprehensif dan total loss only (TLO). Untuk all risk, asuransi akan menanggung semua jenis kerusakan, dari yang ringan, berat, hingga kehilangan. Sementara pada TLO, asuransi baru akan menanggung jika terjadi kerusakan di atas 75% atau kehilangan. Jadi kalau kerusakan kurang dari itu, tidak ada ganti rugi. Premi TLO lebih rendah dari all risk.

Tentukan cara pendaftarannya, online atau konvensional?

Anda bisa melakukan pendaftaran asuransi secara konvensional dengan cara mendatangi kantor cabang asuransi atau bank yang bekerja sama dengan asuransi. Nah saat ini, Anda juga bisa melakukan pendaftaran asuransi secara online melalui e-commerce finansial. Keuntungan mendaftar asuransi secara online adalah menghemat waktu, terutama bagi yang sibuk.

Siapkan Dokumen yang Dibutuhkan, Lalu Daftar

Dokumen yang dibutuhkan antara lain fotokopi KTP, SIM, STNK, hingga foto kendaraan. Siapkan semuanya sebelum mendaftar. Ketika mendaftar, kamu juga harus mengisi formulir.

Tunggu Polis

Setelah semua proses di atas, tunggu polis asuransi sampai ke tangan Anda. Setelah itu, bacalah baik-baik isinya. Dengan membaca polis, Anda akan mengetahui risiko apa saja yang ditanggung asuransi.

Bayar Premi

Bayar premi sesuai ketentuan agar Anda bisa menikmati perlindungan dari asuransi. Setelah itu, Anda akan lebih tenang karena kendaraan sudah terdaftar asuransi. (san)