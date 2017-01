Ini Kue Pelantikan Donald Trump Hadiah dari Ivanka

WASHINGTON - Menjelang hari pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang hanya tinggal menghitung hari, berbagai persiapan pun terus dilakukan. Begitu juga putri Trump, Ivanka Trump yang sengaja menyiapkan sesuatu yang spesial bagi ayahnya.

Diwartakan Daily Mail, Kamis (19/1/2017) Ivanka menyiapkan sebuah kue besar sebagai bentuk ucapan selamat atas keberhasilan ayahnya. Ia kemudian mengunggah foto kue tersebut ke akun Twitter pribadinya.

"Ini kuenya! Seluruh kantor sangat bersemangat dengan pelantikan Presiden AS ke-45 yang akan segera tiba," tulis Ivanka dalam caption-nya.

Kakak kandungnya, Donald Trump Junior menyebut kue tersebut sebagai yang terkeren yang pernah dia lihat. Tak lupa, dia me-retweet foto tersebut dan mengirimnya kepada ayah mereka tercinta @realDonaldTrump.

"Saya sudah pernah melihat kue ulang tahun dan kue pernikahan sebelumnya. Tapi kue ini adalah kue paling keren yang pernah kulihat selama ini," ucap putra sulung Trump dalam cuitannya.

I've seen bday & wedding cakes but this is the coolest cake I've seen in a while... #inauguration cake. #maga 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/gs8eXWOj2V — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 18 Januari 2017