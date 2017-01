Ini Penampakan Undangan Inaugurasi Donald Trump & Mike Pence

WASHINGTON - Menjelang hari pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan tiba sebentar lagi, berbagai persiapan pun terus dilakukan. Salah satu aspek yang paling penting dan tidak boleh ketinggalan adalah undangan.

Sebelumnya, putri Donald Trump, Ivanka Trump telah menyiapkan sebuah kue spesial sebagai bentuk ucapan selamat atas pelantikan ayahnya. Ia menggungah foto kue tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Tak hanya itu, Ivanka juga mem-posting foto lain yang tidak kalah menarik yaitu undangan pelantikan Donald Trump.

Melalui posting-an Ivanka, dapat dilihat jelas jika undangan pelantikan Trump dan Pence di desain dengan elegan. Tulisan di undangan tersebut terlihat menggunakan huruf latin bercetak miring dan berwarna emas. Sedangkan amplop undangan berwarna biru dongker dengan lambang negara AS.

"Hari inaugurasi hampir tiba!! 19 bulan terakhir adalah sebuah perjalanan yang luar biasa dan menakjubkan. Ini baru saja dimulai," tulis Ivanka dalam caption-nya, Kamis (19/1/2017).

#Inauguration day has almost arrived!!! The last 19 months have been remarkable but this amazing journey is just getting started! #MAGA 🇺🇸 pic.twitter.com/T8N84sF5MM— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 18 Januari 2017