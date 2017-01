Mantan Presiden AS, George HW Bush dan Istri Dirawat Intensif

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George HW Bush (92) dilaporkan harus dirawat intensif di rumah sakit setelah mengalami sesak nafas. Selain itu istrinya, Barbara Bush juga turut dirawat atas saran dokter sebagai tindakan pencegahan setelah ia menderita kekelahan dan batuk.

Sebagaimana dilansir dari CNN, Kamis (19/1/2017) Bush yang merupakan mantan Presiden AS tertua tersebut dirawat RS Methodist di Houston, Texas, AS. Bush dilaporkan dirawat di unit perawatan intensif, dan harus dibius serta diintubasi

"George HW Bush mengalami masalah pernapasan akut akibat pneumonia. Dokter telah melakukan prosedur untuk membersihkan dan melindungi jalur aliran pernapasan," ujar Juru Bicara Bush, Jim McGrath.

Presiden yang menjabat pada 1989 hingga 1993 tersebut memastikan dirinya tidak bisa hadir dalam upacara pelantikan Presiden Terpilih AS, Donald Trump yang digelar pada 20 Januari 2017. Mengungkapkan rasa penyesalannya, Bush pun diketahui menulis surat permintaan maaf pribadi kepada Trump.

Dalam suratnya Bush mengatakan, jika dirinya beserta istri sesungguhnya sangat ingin hadir di hari inaugurasi Trump.

"Saya mengharapkan yang terbaik bagi Anda dalam memulai perjalanan yang luar biasa ini dan dalam memimpin negara kita yang besar. Dokter mengatakan pada saya, jika saya pergi keluar pada Januari, itu sama saja artinya menempatkan saya enam kaki ke bawah. Dan ini juga berlaku untuk istri saya, Barbara. Jadi saya pikir kami akan terjebak di Texas," tulis Bush dalam suratnya untuk Trump.

Sementara itu, perhatian tercurah bagi sepasang suami istri tersebut dari kalangan penting di AS, seperti mantan Presiden Bill Clinton dan Senator John McCain.

41 and Barbara—thinking about you both and sending wishes for a speedy recovery. Love, 42.— Bill Clinton (@billclinton) 18 Januari 2017