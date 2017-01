Beasiswa Pascasarjana di Skotlandia, Berminat?

JAKARTA - University of Glasgow di Skotlandia sedang membuka pendaftaran beasiswa untuk jenjang pascasarjana. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di bidang sains dan teknik.

Kampus ini merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi tertua di Skotlandia. Pada tahun ajaran 2017/2018, University of Glasgow menyediakan beasiswa sebesar 10 ribu poundsterling bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi.

Beasiswa akan menanggung uang kuliah secara total, tunjangan untuk biaya perjalanan, serta biaya pembuatan tesis. Sedangkan mahasiswa yang memilih studi di School of Geographical and Earth Sciences akan mendapat beasiswa sebesar 7.250 poundsterling.

Persyaratan melamar beasiswa ini di antaranya, telah lulus jenjang sarjana, dan memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Calon mahasiswa yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama akan menjalani tes sebelum memulai perkuliahan.

Seleksi beasiswa ini berdasarkan pada kemampuan akademis. Sedangkan batas akhir pendaftarannya berdasarkan pada pilihan masing-masing pelamar. Untuk College of Science and Engineering Deans’ Awards, yakni pada 31 Maret 2017. Kemudian pendaftaran ke School of Geographical and Earth Sciences ditutup pada 26 Juni.

Untuk informasi lebih lanjut, segera cek laman University of Glasgow. Pastikan juga kamu telah melengkapi berkas dan melakukan proses pendaftaran dengan benar.

Selamat mencoba!