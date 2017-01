Penerapan Regulasi Mobil Rendah Emisi di Indonesia Terkesan Tarik-Ulur

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng agen pemegang merek (APM) kendaraan serta pihak terkait lain dalam menggodok program mobil beremisi rendah atau Low Carbon Emission Program (LCEP). Adanya rencana tersebut membuat PT Nissan Motor Indonesia (NMI) selaku APM mobil Nissan di Indonesia berharap agar regulasi LCEP bisa segera diterbitkan.

Vice President Director of Marketing and Sales NMI Davy J Tuilan mengatakan, pembahasan soal LCEP terasa seperti tarik-ulur antara pemerintah dan para APM.

"Kalau harus masuk (proposal), dan usulan masing-masing pemain (APM mobil) dikaji terpisah oleh Kementerian Perdagangan, lalu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan lain-lain, maka itu tidak akan pernah masuk hitung-hitungannya," ujar Davy, beberapa waktu lalu.

Dalam merancang program ini pemerintah meminta APM untuk memberikan proposal atau gagasan mengenai kendaraan ramah lingkungan. Sementara antara APM satu dan lainnya memiliki strategi berbeda, sehingga akan menyulitkan dan memakan waktu lama untuk penetapan regulasinya.

"Hilangnya potensi pendapatan negara dari luxury tax dengan efek multiple yang akan ditimbulkan terhadap ekonomi Indonesia dari LCEP‎. Jadi menurut saya, kalau usulannya satu per satu dari masing-masing APM dengan timing berbeda, menurut saya visibility studinya enggak akan pernah goal," tambahnya.

Sehingga, lanjut Davy, NMI sebagai salah satu APM yang sudah siap dengan teknologi mobil ramah lingkungan memilih untuk menunggu kebijakan dan regulasi yang akan diberlakukan.

"Jadi kami memang menunggu instruksinya saja. Kalau ditanya kayak ayam dan telur, mana yang lebih dulu menurut saya jangan disamakan kayak begitu. Karena at the end of the day, siapa yang lebih bekepentingan yang nantinya akan menginisiasi," pungkas dia.(mli)