Ucapkan Perpisahan, Obama Optimis Akan Masa Depan AS

WASHINGTON – Barack Obama menggunakan kesempatan dalam konferensi pers terakhirnya sebagai presiden Amerika Serikat (AS) untuk menyampaikan pandangan optimis mengenai pemerintahan AS yang dipimpin penggantinya, Donald Trump. Kepada wartawan yang berkumpul di Gedung Putih, pria keturunan Kenya itu mengatakan, AS akan baik-baik saja.

“Saya percaya pada negara ini, saya percaya pada rakyat AS, saya percaya orang-orang baik dan tidak buruk,” kata Obama sebagaimana dilansir CNN, Jumat (20/1/2017).

Obama mengatakan, dirinya tidak khawatir akan kecenderungan Trump bersikap bombastis karena jabatan presiden AS akan menjadi faktor penenang bagi miliarder New York itu. Menurutnya, saat duduk di Ruang Oval, Trump akan menyadari bagaimana kerumitan dan detail pemerintahan sehingga fokusnya akan berpindah kepada isu-isu seperti bagaimana membuka lapangan kerja, dan pelayanan kesehatan.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 18 Januari 2017 itu, Obama juga membahas mengenai percakapan telefon yang dilakukannya dengan Donald Trump. Sebagai mantan presiden AS, Obama mendeskripsikan percakapan itu sebagai pembicaraan yang panjang dan konstruktif.

Tidak lupa, Obama memberikan saran kepada calon penerusnya untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Dia mengatakan Trump sebaiknya tidak mengerjakan semuanya sendiri dan mengandalkan orang-orang di sekelilingnya. “Ini adalah pekerjaan besar yang tidak dapat Anda lakukan sendirian,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada korps pers Gedung Putih yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Kita bertanggung jawab kepada orang-orang yang mengirim kita ke sini dan Anda telah melakukan hal itu. Anda tidak seharusnya menjadi penjilat. Anda harus skeptis,” pangkasnya.

Obama dijadwalkan menghadiri inagurasi Presiden Terpilih AS Donald Trump dan Wakilnya Mike Pence yang akan digelar di Gedung Capitol, Washington besok, 20 Januari 2017.