Donald Trump Tiba di Washington, Kemeriahan Inagurasi Dimulai

WASHINGTON – Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba di Washington menjelang inaugurasinya yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Trump tiba dengan menggunakan Boeing 757 yang dikawal pesawat-pesawat militer dan menjadi Air Force One setiap kali ditumpangi seorang presiden.

Acara pertama yang akan dihadiri Trump setelah tiba di Washington adalah makan siang bersama dengan pejabat inagurasi, para pimpinan Partai Republik di Kongres, anggota kabinetnya, dan pejabat tinggi tim barunya di Gedung Putih. Namun, jadwal inaugurasinya sendiri baru dimulai pada sore hari dengan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Arlington yang diikuti konser penyambutan.

Diwartakan Associated Press, Jumat (20/1/2017), konser penyambutan yang direncanakan berlangsung selama dua jam tersebut akan dibuka untuk publik dan menampilkan deretan artis-artis ternama di antaranya grup band 3 Doors Down dan The Piano Guys. Para pendukung dan penggemar Trump juga telah banyak berdatangan ke Washington untuk menjadi saksi sejarah atau sekedar merayakan pelantikan pengusaha New York itu.

Pengamanan di sekitar Gedung Capitol yang menjadi lokasi inagurasi dan pengambilan sumpah Presiden Terpilih Donald Trump dan wakilnya Mike Pence diperketat. Pejabat keamanan nasional Jeh Johnson mengatakan, daerah tempat berkumpulnya massa dalam inagurasi akan dijaga ekstra ketat dengan kendaraan lapis baja dan truk sampah untuk mencegah ada kendaraan yang menerobos masuk.

Eleanor Haven adalah salah satu pengunjung yang datang untuk melihat secara langsung inagurasi Donald Trump. Perempuan berusia 83 tahun yang datang bersama putranya Scott itu mengatakan belum pernah datang ke acara inagurasi sebelumnya.

“Dia berjuang keras untuk rakyat AS. Saya pikir dia memiliki pandangan yang tulus untuk mencoba membantu kelas pekerja di AS dan saya pikir hal itu adalah daya tariknya,” kata putra Eleanor, Scott.

Menjelang inagurasi Donald Trump, ramalan cuaca di sekitar lokasi masih belum jelas. Layanan Taman Nasional melunakkan aturan “tidak berpayung” yang sebelumnya diberlakukan. Khusus di hari inagurasi pada Jumat, pihak penyelenggara memasang payung-payung lipat sepanjang ruta parade dan National Mall.