Benda Diduga Bom PD II Ditemukan di Sungai Thames

LONDON – Dua jembatan tersibuk di Kota London, Inggris terpaksa ditutup setelah sebuah benda yang diduga sebagai bom dari masa Perang Dunia II ditemukan di Sungai Thames. Kepolisian Metropolitan London mengatakan, petugas dipanggil ke lokasi terkait laporan adanya “ benda yang dicurigai sebagai artileri Perang Dunia II di sungai”.

Keterangan polisi yang dilansir dari Associated Press, Jumat (20/1/2017), daerah Jembatan Waterloo dan Westminster di sisi utara harus ditutup begitu juga dengan restoran dan bar di wilayah tersebut. Polisi dikabarkan tengah berusaha mengangkat benda yang diduga bom itu dari dalam sungai.

“ Ada penutupan jalan di tempat di dalam dan sekitar area sementara benda itu diperiksa<’ demikian keterangan juru bicara kepolisian.

Westminster bridge closed as I was crossing it - World War II bomb dredged up. Quite surreal. pic.twitter.com/LwnYV3VLGN— John Kinson (@johnkinson) January 19, 2017