MEXICO CITY – Otoritas Meksiko mengekstradisi gembong narkoba Joaquin Guzman ke New York, Amerika Serikat (AS), untuk menjalani proses hukum. Ekstradisi pria berjuluk “El Chapo” dilakukan satu hari jelang inaugurasi presiden terpilih Donald John Trump.

El Chapo merupakan salah satu gembong narkoba paling dicari di dunia. Pria berusia 59 tahun itu berhasil ditangkap pada Januari 2016. Enam bulan sebelumnya, El Chapo melarikan diri dari penjara.

“Pemerintah hari ini menyerahkan Guzman ke otoritas AS,” isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Meksiko, seperti dimuat Reuters, Jumat (20/1/2017). Ekstradisi dilakukan setelah pengadilan menolak banding yang diajukan oleh pengacara El Chapo.

Joaquin Guzman menghadapi enam dakwaan terpisah di sejumlah negara bagian AS. Ia dijatuhi dakwaan pencucian uang, perdagangan narkoba, penculikan, dan pembunuhan di sejumlah kota berbeda yakni Chicago, Miami, serta New York. Kementerian Kehakiman AS berterima kasih kepada Meksiko atas kerjasama dan bantuan dalam menjalankan ekstradisi El Chapo.

El Chapo dibawa dengan pesawat dari Bandara Ciudad Juarez ke New York pada Kamis 19 Januari 2017 sekira pukul 15.15 waktu setempat. Kejaksaan Meksiko menyatakan pria asal Sinaloa itu akan diadili di Texas dan California. Ekstradisi buronan tersebut menjadi hadiah tersendiri bagi Presiden Barack Obama di menit-menit akhir masa pemerintahannya.

Joaquin Archivaldo Guzman Loera memulai kariernya di dunia hitam dengan menanam opium dan ganja di sebuah lahan pertanian di Sinaloa. Ia kemudian mengembangkan bisnisnya menjadi lintas negara dengan menyelundupkan kokain, heroin, dan metamfetamin. El Chapo sangat berambisi menguasai jalur peredaran narkoba dunia. Ambisinya tersebut menyeret Meksiko ke dalam kekuasaan para kartel narkoba.