FOKUS: Momentum Spesial Jelang Pelantikan Trump Sebagai Presiden Baru AS

MALAM ini, Amerika Serikat (AS) akan resmi punya presiden dan wakil presiden (wapres) yang baru. Jumat (20/1/2017) malam WIB, Donald Trump dan Mike Pence akan disahkan dalam pelantikan sebagai Presiden AS dan Wapres AS pasca-kemenangan dalam Pilpres November 2016.

Dalam pelantikan Trump yang akan jadi Presiden AS ke-45, tersisip beberapa hal unik. Mulai dari kue pelantikan hadiah dari putrinya, Ivanka Trump, hingga loyalnya Trump menraktir sejumlah penggemarnya jelang pelantikan.

Sementara pada momen pelantikannya juga akan turut dihadiri sejumlah mantan presiden Negeri Paman Sam tersebut. (Baca: Hal-Hal yang Perlu Diketahui Terkait Inaugurasi Presiden AS)

Seperti Presiden AS ke-39 Jimmy Carter, Presiden AS ke-42 Bill Clinton, Presiden AS ke-43 George W Bush dan tak ketinggalan Presiden AS ke-44 Barack Obama.

Hal unik lainnya adalah Rusia juga akan turut merayakan pelantikan Trump. Bukan pemerintahan Rusia memang, hanya beberapa orang di sebuah kelab malam di Moskva.

Pada pelantikan Trump malam ini, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, ternyata turut diundang sebagai salah satu tamu kehormatan.

Bahkan beberapa jam sebelum pelantikan, diketahui Hary Tanoe beserta istri terlebih dulu makan siang bersama dengan dua putra Donald Trump di New York, AS.

Sedikitnya untuk melihat bagaimana kemeriahan pelantikan Trump malam ini, Okezone turut menyiarkannya via live streaming di website maupun Facebook ofisial Okezone.com