WASHINGTON - Kurang dari tiga jam lagi, prosesi pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) akan dihelat. Seluruh keluarga Trump telah tiba di Washington untuk prosesi inagurasi presiden AS, demikian juga para tamu.

Menjelang proses inagurasi presiden AS, Trump dan sang wakil, Mike Pence, beserta keluarga mereka telah mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari meletakkan karangan bunga di Taman Makam Nasional Arlington, menghadiri konser pra-inagurasi presiden AS hingga mengunjungi Lincoln Memorial.

Anak-anak Trump, Ivanka dan Donald Trump Jr, membagikan momen-momen bersejarah tersebut dalam akun Twitter mereka. Salah satunya, ucapan terima kasih kepada rakyat Amerika yang dicuitkan Trump Jr.

On behalf of the entire Trump family, THANK YOU AMERICA!🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/yKtbTY2YOu— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 20, 2017