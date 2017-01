Hary Tanoe Bersama Sahabat Trump Jelang Pelantikan

JAKARTA – Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) tampak bertemu dengan Larry Glick, penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Bersama Larry Glick, sahabat dan advisor President Donald Trump, Trump Hotel, Washington DC,” seperti terunggah di instagram @Hary.Tanoesoedibjo, Jumat (20/1).

Tampak dalam foto tersebut Hary Tanoe bersama istrinya Liliana Tanoesoedibjo dan Larry tengah bersiap menuju lokasi pelantikan. Mereka berada di salah satu ruangan Trump Hotel Washington DC. Sebagai informasi, Hary Tanoe merupakan undangan kehormatan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Seperti diketahui kedekatan HT dan Trump memiliki kerja sama untuk pengembangan Lido, Bogor dan Bali, di mana Trump Organization menjadi operator dari hotel, resor, dan lapangan golf di kedua tempat tersebut.

Di Lido, MNC Land mengembangkan kawasan terintegrasi di lahan seluas 3.000 hektare. Dengan konsep “One stop destination city for lifestyle and family entertainment” di kawasan tersebut akan dikembangkan theme park berstandar internasional beserta fasilitas retail dan hotel, hotel-hotel modern, vila, kondominium, country club, area golf kelas dunia, residensial, dan komersial.

Sedangkan di Bali akan dikembangkan hotel, country club, golf terbaik di dunia, vila berstandar internasional di Nirwana Resort. Berdampingan dengan keindahan pemandangan Tanah Lot, kawasan tersebut akan menjadi destinasi resort terbesar dan paling terintegrasi di Bali.

Sesuai jadwal Trump dan wakilnya Mike Pence akan disumpah pada 20 Januari 2017 di Gedung Kongres AS, Capitol Building. Prosesi pelantikan berlangsung dengan sederetan agenda. Diperkirakan sekira 900.000 orang akan berkumpul di Washington untuk turut meramaikan prosesi itu.

Sejumlah tokoh dilaporkan hadir dalam acara tersebut. Mereka antara lain calon presiden AS dari Partai Demokrat Hillary Clinton, mantan Presiden AS Bill Clinton, mantan Presiden AS George W Bush, mantan Ibu Negara AS Laura Bush, mantan Presiden AS Jimmy Carter, Gubernur Ohio John Kasich, Gubernur New Mexico Susana Martinez, Duta Besar Rusia untuk AS Sergey Kislyak, mantan pemimpin Hong Kong Anson Chan, Senator Elizabeth Warren, serta Senator Ed Markey.