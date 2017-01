Anies-Sandi Komitmen Majukan UKM sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyatakan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengusaha ekonomi mikro merupakan penggerak perekonomi masyarakat.

Untuk itu, Paslon Cagub dan Cawagub Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies-Sandi berkomitmen akan selalu memajukan UKM melalui program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE),

"Kami akan memberikan kesempatan bagi UKM dan pengusaha ekonomi mikro untuk tumbuh dan berkembang," kata Anies di sebuah stasiun radio, Tamansari, Jumat (20/1/2017).

Nantinya dengan program OKE OCE, kata dia, para UKM akan diberikan pendampingan serta pemberian modal untuk wirausaha.

"Akan ada 44 pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Jakarta. Yaitu satu pusat di 44 kecamatan, kami membayangkan kalau mereka sudah memulai kegiatan. Mereka akan mendapatkan modal, pendampingan dan network (jaringan komunikasi)," bebernya.

Selain pemberian modal dan pendampingan, Anies-Sandi juga akan menghadirkan para pengusaha sukses untuk memberikan motivasi bagi para pelaku UKM pemula.

"Mentoring adalah salah satu pembelajaran efektif apalagi bagi mereka yang awam dan baru akan memulai usahanya," tutupnya.