Anies Tingkatkan Kesejahteraan Guru lewat Program 'Oke Oce'

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan akan memberikan perlakuan yang sama terhadap sekolah negeri, swasta, ataupun madrasah.

"Semua akan ditingkatkan kualitasnya, termasuk guru-gurunya," katanya di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat. Jumat (20/1/2017).

Anies mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan penuh atas guru madrasah, pasalnya guru madrasah berada dinaungan Kementerian Agama (Agama).

"Ini semua konsekuensi dari otonomi daerah. Pendidikan di daerah selain madrasah, masih bisa diatur pemda (pemerintah daerah)," bebernya.

Meski demikian, Anies tetap akan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah melalui program program 'One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) untuk berwirausaha.

"Soal gaji atau pendapatan, kita tidak bisa atur. Tapi selain itu, insya Allah bisa kita usahakan dan ikhtiarkan," tutupnya.