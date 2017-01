Mike Pence Resmi Jadi Wakil Presiden AS

WASHINGTON – Wakil Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Michael Richard ‘Mike’ Pence disumpah di hadapan para tamu dan rakyat AS yang hadir dalam upacara inagurasi di Gedung Capirol, Washington. Usai pidato dari Senator New York Chuck Schumer, Wapres Mike Pence membacakan sumpahnya dipandu oleh Hakim Mahkamah Agung AS, Clarence Thomas.

“Saya Michael Richard Pence bersumpah bahwa saya akan mendukung dan membela konstitusi AS dari semua musuh baik asing maupun domestik, bahwa saya akan menanggung keyakinan yang sejati dan setia kepada yang sama, bahwa saya mengambil tanggung jawab ini tanpa paksaan, tanpa ada beban mental atau tujuan penghindaran bahwa saya akan baik dan setia melaksanakan tugas dari jabatan yang akan saya jalani. Jadi Bantu Saya Tuhan,” demikian sumpah yang diucapkan Pence.

Usai mengucapkan sumpah tersebut, Pence secara resmi menjadi Wakil Presiden AS ke-48.