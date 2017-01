Ini Profil Presiden AS Donald Trump

SETIDAKNYA tiga dekade nama Donald Trump mendunia berkat kerajaan bisnisnya. Siapa sangka, kesuksesan bisnislah yang mengantarnya ke kursi Presiden Amerika Serikat (AS).

Mewakili Partai Republik, Donald J Trump terpilih menggantikan Barack Obama sebagai presiden ke-45 AS. Ia mengalahkan Hillary Clinton, rivalnya dari Partai Demokrat. Trump berhasil mengoleksi 306 suara dalam Sidang Electoral College dari 207 suara yang dibutuhkannya. Sedangkan Hillary hanya mengantongi 232 suara.

Nyatanya, perjalanan Trump menuju kursi AS-1 tidak selalu mulus. Pria kelahiran Queens, New York, 14 Juni 1946 itu lebih dulu jatuh bangun membangun bisnis dan reputasinya.

Meraih gelar sarjana ekonomi dari Wharton School of the University of Pennsylvania, Trump merintis karier sejak di bangku kuliah, tepatnya pada 1971. Ia bekerja di perusahaan real estate dan konstruksi milik ayahnya, Fred Trump. Dalam dua tahun, Trump pun memegang kendali bisnis. Bahkan mengubah nama perusahaan menjadi The Trump Organization pada 1973.

Keberuntungan Trump di bidang bisnis pun kian bersinar. Pada 1982, Forbes memasukkan nama Trump sebagai salah satu jutawan dunia. Bersama ayahnya, Trump tercatat memiliki kekayaan masing-masing USD200 juta.

Pada 1983, pria berambut emas itu membuka bangunan kaca tertinggi pertama di Manhattan, tepatnya di 5th Avenue. Bangunan itu adalah Trump Tower yang juga menjadi tempat tinggalnya. Di gedung ini, Trump menyewakan kondominium mewah, kantor, toko dan restoran.