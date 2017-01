Sah! Donald Trump Presiden AS ke-45. Congratulation, Sir!

JAKARTA - Jumat 20 Januari 2017, Donald Trump berdiri di depan Gedung Kongres Amerika Serikat (AS). Di depannya, Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts memandu Trump mengucapkan sumpah setia kepada Negeri Paman Sam.

"Saya, Donald Trump, bersumpah akan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan dengan kemampuan untuk melakukan yang terbaik, saya akan melestarikan, melindungi, dan membela Konstitusi Amerika Serikat. Jadi bantulah saya, Tuhan," ujar Trump di hadapan keluarga dan ratusan ribu warga AS.

Satu sumpah setia, dan Donald Trump sah menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat.

Usai prosesi pelantikan, Donald Trump pun menerima ucapan selamat dari Mantan Presiden AS Barack Obama. Ucapan selamat juga mengalir di lini media massa Twitter.

Akun @regschoe, menulis, "@realDonaldTrump Selamat, Tuan Trump. Pidato yang amat indah! Semoga berhasil."

Congratulation (USA) Donald Trump takes oath of office as 45th President of the United State. Lord have mercy on America! GOD BLESS AMERICA— arbab victor (@031066967f) January 20, 2017

Sementara itu, akun @bajinath1975 turut mendoakan keberkahan bagi Donald Trump. Dia menulis, "Selamat, Tuan Trump. Tuhan memberkati Anda."

Akun @CrazyAboutTrump bahkan menyatakan kebanggaannya atas pelantikan Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

"Ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidupku. Aku ikut terlibat kampanye dan aku amat bangga. #Inauguration"

This has to be one of the most proudest moment in my life. I gave this campaign all I had and I am so proud. #Inauguration #PresidentTrump— Trump is Awesome (@CrazyAboutTrump) January 20, 2017