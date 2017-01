Ucapan Selamat Atas Pelantikan Trump Mengalir dari Pemimpin Dunia

WASHINGTON – Donald J. Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 dalam upacara inagurasi di Gedung Capitol, Washington, 20 Januari 2017. Usai pelantikan, ucapan selamat pun berdatangan dari para pemimpin dunia.

Di antara tokoh-tokoh yang pertama kali memberi ucapan selamat terdapat nama Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitė, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden India Pranab Mukherjee, dan Presiden Cekoslovakia Bohuslav Sobotska. Ucapan selamat juga disampaikan oleh PM Jepang Shinzo Abe beberapa saat setelah Trump dilantik.

Tokoh politik Inggris Nigel Farage memberikan pujian terhadap pidato yang disampaikan Trump dalam inagurasinya. Sedangkan Menteri Luar Negeri Boris Johnson mengungkapkan harapannya terkait hubungan AS –Inggris pada masa pemerintahan Trump.

Looking forward to working with President @realDonaldTrump to further deepen India-US ties & realise the full potential of our cooperation.— Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2017

Congratulations @realDonaldTrump. Democracy is what ties Taiwan and the US together. Look forward to advancing our friendship & partnership.— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 20, 2017