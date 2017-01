80 Dubes Tinggalkan Jabatan Usai Inagurasi Presiden AS

WASHINGTON – Kebahagian tengah meliputi Donald Trump. Sebab, pria berusia 70 tahun itu kini resmi menyandang status sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45. Politikus Partai Republik itu dilantik pada Jumat 20 Januari siang waktu setempat, sesuai yang tercantum dalam Konstitusi AS.

Di saat bersamaan, sebanyak 80 duta besar (dubes) AS untuk sejumlah negara, organisasi, dan isu-isu global, harus segera mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, Donald Trump pernah meminta para dubes di setiap negara yang ditunjuk oleh Barack Obama untuk segera meninggalkan jabatan mereka tepat pada 20 Januari 2017 siang waktu setempat.

Tim transisi Trump pada 23 Desember 2016 mengatakan, tidak ada pengecualian bagi para dubes yang meminta perpanjangan waktu tinggal usai inagurasi, termasuk kepada dubes yang memiliki anak kecil. Bagaimana pun, itu adalah kebijakan yang umum. Dubes yang ditunjuk secara politik harus mengundurkan diri ketika rezim baru berkuasa.

Namun, satu hal yang tidak umum adalah Trump dan timnya belum menentukan pengganti untuk para dubes tersebut. Seperti dimuat Independent, Sabtu (21/1/2017), sejumlah negara terancam tidak memiliki perwakilan yang disahkan oleh Senat AS dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Hal itu mau tidak mau memotong hubungan langsung dari presiden ke sejumlah negara, termasuk yang memiliki relasi khusus dengan Negeri Paman Sam.

AS akan kehilangan perwakilan untuk sejumlah negara penting, yakni Jerman, Inggris, Kanada, China, India, Jepang, dan Arab Saudi. Proses untuk mencari pengganti para dubes yang ditunjuk secara politik itu membutuhkan waktu yang lama oleh Kongres. Kendati demikian, sejumlah posisi dubes sudah ditunjuk dan diresmikan sebelum inagurasi Presiden Donald Trump.

Gubernur South Carolina Nikky Hayley ditunjuk sebagai dubes AS untuk PBB menggantikan Samantha Power. Mantan pengacara David Friedman juga sudah ditunjuk sebagai dubes AS untuk Israel. Sementara Gubernur Iowa Terry Branstad ditunjuk sebagai dubes AS untuk China. Ketiga nama tersebut juga ditunjuk secara politik.

Istri pertama Presiden Donald Trump, Ivana, beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginan menjadi dubes AS untuk Republik Ceko. Perempuan berusia 67 tahun itu diketahui berasal dari Zlin, sebuah kota di bagian tenggara Republik Ceko. Presiden Republik Ceko Milos Zeman sendiri mendukung penunjukkan tersebut dengan alasan tidak ada lagi dubes AS terbaik untuk Praha selain Ivana Trump.