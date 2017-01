Hary Tanoe Bertemu Presiden Donald Trump Usai Pelantikan

NEW YORK – Chairman sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama istri Liliana Tanoesoedibjo terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri inagurasi Presiden Donald John Trump. Ketua Partai Perindo itu diundang sebagai tamu kehormatan sang presiden terpilih.

Hary Tanoe sudah tiba di Negeri Paman Sam sejak Senin 16 Januari 2017. Hary Tanoe sudah melakukan pertemuan dengan dua putra Donald Trump, Donald Trump Jr dan Erick Trump. Ia juga melakukan pertemuan dengan penasihat sekaligus sahabat Trump, Larry Glick.

Saat bertatap muka dengan Presiden AS Donald Trump, Hary Tanoe dan sang istri mengabadikan momen tersebut lewat sebuah foto yang diunggah ke Twitter. “Bersama Presiden AS Donald Trump, Trump Tower, New York,” kicau Hary, Sabtu (21/1/2017).

Dalam pertemuan dengan kedua anak Trump, Hary Tanoe membicarakan perkembangan kerjasama bisnis antara The Trump Organization dan MNC Group.

Sebagaimana diketahui, Donald Trump menyerahkan kerajaan bisnisnya ke tangan kedua putranya agar tidak terjadi konflik kepentingan setelah dilantik sebagai Presiden ke-45 AS menggantikan Barack Obama.Donald Trump Jr dan Erick Trump berjanji akan membalas kunjungan Hary Tanoe tersebut ke Indonesia pada pertengahan 2017.