Pesta Usai Pelantikan Presiden AS, Hary Tanoe Bertemu Eric Trump

WASHINGTON - Chairman dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta sang istri, Liliana Tanoesoedibjo menjadi salah satu tamu kehormatan upacara pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat 20 Januari siang waktu Washington DC, AS. Malamnya, Hary Tanoe dan Liliana menghadiri pesta inagurasi Donald Trump sebagai Presiden ke-45 AS di Trump Hotel, New York.

Dalam pesta itu, Ketua Umum Partai Perindo ini juga bertemu dengan anak Trump, Eric Trump. Sebelum pelantikan, Hary Tanoe telah bertemu Eric dan kakaknya, Donald Trump Jr untuk membicarakan kerjasama bisnis antara The Trump Organization dan MNC Group.

Meeting with Donald Trump Jr & Eric Trump, New York

Berada di Amerika Serikat sejak Senin 16 Januari, Hary Tanoe dan Liliana tidak hanya membicarakan bisnis dengan anak-anak Trump serta menghadiri rangkaian inagurasi presiden AS, mereka juga menyempatkan diri menikmati suasana Washington. Dalam salah satu postingan Liliana di Instagram, terlihat keduanya sedang menaiki becak.

Sharing happiness

Donald Trump menjadi presiden ke-45 AS, menggantikan Barack Obama. Didampingi Wakil Presiden Mike Pence, Trump akan memimpin AS hingga empat tahun ke depan.