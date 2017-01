Hadiri Pesta Inagurasi Presiden AS, Hary Tanoe dan Donald Trump Jr Berfoto Bersama

WASHINGTON - Salah satu tamu kehormatan dalam upacara pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump adalah Chairman dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Berada di AS sejak Senin 16 Januari, keduanya tak hanya bertemu dengan anak-anak Trump untuk membicarakan bisnis tetapi juga menghadiri rangkaian kegiatan inagurasi presiden AS.



Usai menyaksikan Trump dilantik sebagai presiden ke-45 AS, Hary Tanoe dan Liliana pun menghadiri pesta inagurasi di malam harinya. Di agenda ini, keduanya bertemu keluarga Trump, termasuk anak sulungnya, Donald Trump Jr. Momen pertemuan tersebut diabadikan dalam foto berikut:





Bersama Eric Trump dan istri di acara Trump inauguration after-party, Trump Hotel, Washington DC pic.twitter.com/8V4l8FnqdN — Hary Tanoesoedibjo (@Hary_Tanoe) 21 Januari 2017

Bersama Hussain Sajwani, Chairman & CEO Damac Group, perusahaan properti dari Dubai, partner Trump Organization pic.twitter.com/zzeg5P8F9k — Hary Tanoesoedibjo (@Hary_Tanoe) 21 Januari 2017

Sumber: istimewaDalam foto tampak Hary dan Liliana berdampingan dengan Donald Trump Jr, istrinya Vanessa Trump dan anak perempuan mereka, Kai Madison Trump. Sebelumnya, Hary Tanoe dan Liliana jg bertemu dg Eric Trump dan istrinya.Selain keluarga Trump, dalam pesta inagurasi Donald Trump sebagai Presiden ke-45 AS di Trump Hotel, New York itu Hary Tanoe dan Liliana juga bertemu dengan rekan bisnis Trump Organization, yaitu Chairman dan CEO Damac Group Hussain Sajwani dari Dubai.Selama berada di AS, Hary Tanoe memenuhi undangan wawancara dengan sejumlah media asing, yakni Forbes dan Reuters. Bahkan, saat pelantikan Donald Trump di Gedung Capitol Hill, Hary Tanoe kembali diwawancara oleh media asing, yakni Voice of America (VoA).Donald Trump menjadi presiden ke-45 AS, menggantikan Barack Obama. Didampingi Wakil Presiden Mike Pence, Trump akan memimpin AS hingga empat tahun ke depan.