Kremlin: Putin Siap Bertemu Trump

MOSKOW – Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan siap untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 yang baru saja dilantik, Donald Trump. Sebelumnya, hubungan Rusia dan AS sempat memanas setelah mantan Presiden Obama mengusir 35 diplomat Rusia dari AS. Namun, hal tersebut tak mengikis keinginan Putin untuk bertemu dengan Trump.

Sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (21/1/2017) meskipun siap bertemu namun Rusia berpendapat jika persiapan pertemuan dua negara adidaya tersebut akan memakan waktu lama.

"Presiden Vladimir Putin siap untuk bertemu Presiden Donald Trump. Tetapi ini tidak akan bisa dilakukan di minggu depan. Mari kita berharap yang terbaik bahwa pertemuan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang," ujar Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald John Trump pernah mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin usai pelantikan pada 20 Januari. Harian Sunday Times mengutip perkataan sejumlah pejabat Negeri Ratu Elizabeth melaporkan bahwa pertemuan sedang direncanakan dan kemungkinan besar mengambil tempat di Reykjavik, Islandia. (rav)