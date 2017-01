Kampanye Pilgub DKI, Sandiaga Berenang dari Pulau ke Pulau

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berenang bersama para warga Kepulauan Seribu dan relawannya dari Pulau Karya ke Pulau Panggang sejauh 100 meter di Kabupaten Kepulauan Seribu, Sabtu (21/1/2017) pagi.

Sandiaga dari Pantai Marina menggunakan kapal milik warga menuju Pulau Karya untuk melakukan pemanasan. Saat berenang menuju Pulau Panggang, para warga kedua pulau tersebut bersorak sorai memberikan semangat dengan memanggil nama 'Sandi'.

Selanjutnya, Sandiaga melaksanakan kampanye dan sosialisasi program-program unggulannya bersama pasangannya Calon Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Kita akan menjadikan Kepulauan Seribu menjadi Kepulauan Mandiri dan memajukan para nelayan," kata Sandiaga.

Adapun tiga program unggulan pasangan Anies - Sandi yakni program One Kecamatan, One Center for Enterprenuership (OKE OCE) yang memang untuk meningkatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kemudian, program KJP Plus diperuntukan untuk warga usia 6-21 tahun dan dapat diambil uang tunai. Sedangkan program harga OKE untuk menstabilkan harga-harga sembako dengan menyederhanakan rantai distribusi.

Pasangan Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3. Sedangkan rivalnya, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).