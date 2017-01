Yayasan Scorpion: Tak Ada Rekayasa dalam Kasus Beruang Makan Kotoran Sendiri

BANDUNG - Pengelola Kebun Binatang Bandung menuding Yayasan Scorpion Indonesia "memancing" beruang madu bernama Kardit agar memakan feses alias kotorannya sendiri.

Video soal Kardit yang memakan kotorannya sendiri pun sudah menjadi viral. Yayasan Scorpion Indonesia sendiri sudah mengunggah video tersebut melalui Youtube pada 21 Mei 2016 dengan judul 'Very sad. Sun Bears at Bandung Zoo look very thin and starving Sun Bears eat their own dung'.

Dalam video berdurasi 59 detik itu terlihat jelas Kardit berjalan dan membuang kotorannya di sekitar kandang. Setelah itu, ia kemudian berbalik dan mendekati kotorannya. Ia lalu memakannya. Video itu pun menjadi viral belakangan ini setelah ramai diberitakan.

Menurut Kepala Investigasi Yayasan Scorpion Indonesia Marison Guciano, video itu bisa dilihat sendiri kebenarannya. Tidak ada rekayasa apalagi 'memancing' Kardit dengan melempar makanan ke dekat kotorannya sendiri agar hewang lindung itu memakan feses-nya.

"Di video itu tampak jelas, tanpa ada rekayasa bagaimana seekor beruang di video itu tidak ada yang melempar (makanan). Dia membuang kotorannya sendiri dan dia memakannya sendiri. Jadi video itu becerita apa yang sebenarnya," kata Marison di Bandung, Jumat (20/1/2017).

Ia pun menyebut perilaku Kardit yang memakan kotorannya sendiri sebagai hal yang tidak normal. Tidak seharusnya beruang memakan kotorannya sendiri.

Selain itu, Marison juga menyoroti soal perilaku beruang madu di lokasi yang seolah terbiasa mengemis makanan pada pengunjung. Mereka sering berdiri saat ada pengunjung di dekat kandang seolah meminta makanan.

"Perilaku beruang ini yang dalam tanda kutip terlihat mengemis makanan kepada pengunjung, menurut kami suatu perilaku yang tidak normal," jelasnya.

Atas dasar itu, Marison pun membuat petisi melalui www.change.org yang isinya meminta agar beruang itu diselamatkan. Hal tersebut kemudian menjadi ramai diberitakan. Bahkan media internasional turut memberitakan kondisi tersebut.

Sementara itu, pengelola Kebun Binatang Bandung sendiri sempat menjawab bahwa tidak mungkin beruang madu memakan kotorannya sendiri jika tidak dipancing dengan cara melempar makanan ke dekat kotorannya.

Sedangkan terkait perilaku 'mengemis' makanan, itu lebih pada perilaku sang beruang yang sering diberi makanan oleh pengunjung sehingga menjadi kebiasaan.