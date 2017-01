BBC Tampilkan Teks Opera Sabun saat Siarkan Inagurasi Trump

LONDON – Acara inagurasi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi di seluruh dunia. Namun, tidak semua tayangan momen bersejarah itu berlangsung lancar dan tanpa kesalahan.

Salah satu media yang membuat kesalahan dalam menyiarkan inagurasi tersebut adalah BBC. Stasiun televisi Inggris itu secara tak sengaja menayangkan subtitle dari sebuah opera sabun pada saat Donald Trump mengambil sumpahnya.

Diwartakan Sputnik, Minggu (22/1/2017), dalam salah satu adegan dengan teks yang berbunyi “katakan padanya untuk menyingkir dari hadapanku” menampilkan Donald Trump dengan mata tertutup di tengah doa. Pada adegan lain yang memperlihatkan mantan Presiden Barack Obama tengah berdoa, teks yang tertera di bawah layar berbunyi: “Tutup saja ya?” dan “Oi! Tinggalkan dia sendiri”.

I'm on Buzzfeed lmao



BBC News Had The Wrong Subtitles For Donald Trump’s Inauguration And It’s Amazing https://t.co/DRAlBFle9a— Specs 👓 (@Kaytality) January 20, 2017