Pascainagurasi Trump, Hary Tanoe Lakukan Wawancara dengan CNN

WASHINGTON – Usai menghadiri upacara inagurasi Presiden Ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Chairman dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo memenuhi undangan wawancara dengan CNN. Wawancara yang berlangsung di Washington DC itu merupakan salah satu dari serangkaian wawancara yang dilakukan suami dari Liliana Tanoesodibjo itu saat berkunjung ke AS.

Wawancara dengan CNN dilakukan Hary Tanoe usai makan pagi di tempatnya menginap, Trump Hotel Washington DC. Kepada CNN, Hary Tanoe berbicara mengenai beberapa isu seperti politik, ekonomi dan hubungan Indonesia dengan AS.

“Wawancara tentang politik, ekonomi, dan hubungan produktif Indonesia-AS di masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trump dgn CNN di Washington DC,” demikian disampaikan Hary Tanoe melalui Twitter, Minggu (22/1/2017).

Sejak tiba di New York, AS pada 16 Januari 2017, Hary Tanoe telah memberikan wawancara kepada sejumlah media asing di antaranya Reuters dan Forbes. Bahkan usai menghadiri inagurasi Presiden Donald Trump, HT sapaan akrab Hary Tanoesodibjo, kembali melakukan wawancara dengan Voice of America (VoA).

Permintaan wawancara dari media asing kepada Hary Tanoe banyak berdatangan sejak Donald Trump memenangi pemilihan presiden (Pilpres) AS pada 8 November 2016. Seperti juga mitra bisnisnya itu, Hary Tanoe adalah seorang pengusaha dan miliarder yang terjun ke dunia politik.