PM Inggris, Pemimpin Negara Pertama yang Kunjungi Trump

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump akan menerima kunjungan seorang pemimpin negara pertama pada pekan depan di Washington. Pemimpin negara tersebut adalah Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May.

Rencana kunjungan Ketua Partai Konservatif itu sudah dikonfirmasi oleh Gedung Putih. Namun, kepastian tanggal kunjungan tersebut masih belum dapat diketahui. Beredar kabar, Theresa May akan bertemu Donald Trump pada Jumat 27 Januari 2017.

“Presiden akan menyambut pemimpin negara asing pertama Kamis (26 Januari 2017) ini ketika Perdana Menteri Inggris Theresa May akan berkunjung ke Washington pada Jumat,” tutur juru bicara Gedung Putih Sean Spicer, seperti dimuat ITV, Minggu (22/1/2017).

Sean Spicer sendiri belum dapat mengklarifikasi apakah pertemuan akan diadakan pada Kamis atau Jumat mendatang. Sementara Kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street Nomor 10, belum mengeluarkan komentar terkait pertemuan tersebut.

Pertemuan antara Theresa May dengan Donald Trump sendiri sudah direncanakan sejak politikus Partai Republik itu terpilih sebagai Presiden ke-45 AS. Perempuan berusia 60 tahun itu bahkan mengirim utusan khusus ke New York pada Desember 2016 untuk bertemu dengan tim transisi Donald Trump.