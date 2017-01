VIDEO: Bocah AS Coba Hidangan Asli Indonesia

NEW YORK – Video American Kids Try kembali viral di dunia maya. Setelah sebelumnya diwartakan mengenai bocah-bocah Amerika Serikat (AS) yang mencoba hidangan natal berbagai negara, bocah-bocah tersebut kali ini kembali dan mencoba hidangan asli Indonesia.

Pada American Kids Try episode 13 ini, tujuh bocah AS mencoba berbagai hidangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Tanah Air. Dari bubur ayam, gado-gado, nasi goreng hingga dadar gulung semuanya dicoba oleh ketujuh bocah asal Negeri Paman Sam tersebut.

Video: Youtube (WatchCut Video)

Berbagai ekspresi lucu hingga aneh diperlihatkan oleh para bocah tersebut. Ada yang suka ada yang tidak, bahkan ada yang kecewa karena harus mencoba gado-gado yang mengandung tempe.

“Saya kira saya sudah mengatakan kepada kalian (saya) tidak ingin benda licin. Tempe? Tempe lagi ? Ya Tuhan,” ujar salah satu bocah bernama Desmond.

Namun, dadar gulung merupakan hidangan yang mendapatkan respon aneh dari para bocah. “Makanan ini seperti makhluk yang baru,” ujar bocah berjaket hijau bernama Ernie. Setelah dicoba, ternyata beberapa anak menyukainya bahkan ada yang meminta dadar gulung tersebut dibungkus untuk dibawa pulang.