VIDEO: Wow, Orangutan Ini Gunakan Gergaji untuk Potong Batang Kayu

DALAM kurun beberapa hari ini ada video yang menjadi perbincangan netizen dan menjadi viral. Pada video tersebut memperlihatkan seekor orangutan yang menggunakan gergaji untuk mencoba memotong batang kayu.

Menggunakan gergaji mungkin dipandang sebagai hal yang normal dan biasa bagi manusia. Namun bila hewan yang menggunakannya maka hal tersebut berubah menjadi hal yang luar biasa.

Video: Youtube (BBC)

Pada rekaman yang berasal dari acara ‘Spy in The Wild’ milik BBC One tersebut, seekor orangutan betina berusaha memotong batang kayu menggunakan tangan kanannya. Menariknya, bahkan ia terlihat sempat meniupkan serbuk gergaji yang dihasilkan dari proses pemotongan batang kayu tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Senin (23/1/2017) hewan primata tersebut mempelajari menggunakan gergaji itu ketika memperhatikan para pekerja bangunan yang sedang bekerja di dekatnya. Ketika tim dari ‘Spy in The Wilds’ menempatkan robot berwujud orangutan yang juga memotong kayu, hewan primata itu terlihat lebih kompetitif dalam usahanya.

Sayangnya setelah beberapa lama, orangutan betina tersebut akhirnya menyerah dan berhenti menggunakan gergaji yang digenggamnya itu untuk memotong batang pohonnya.