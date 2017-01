Netizen Ingin Hary Tanoe Bangun Kesejahteraan Bangsa

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) secara khusus diundang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengikuti keseluruhan proses pelantikannya.



Unggahan momen istimewa di akun media sosial HT pun banjir komentar netizen. Berdiri di tempat pelantikan di Capitol Building, Washington DC, HT dan Liliana Tanoesoedibjo berfoto dengan latar belakang gemuruh ratusan ribu rakyat AS yang melihat langsung pelantikan Trump.



“Di acara pelantikan Presiden AS Donald Trump, Capitol Building, Washington DC,” seperti tertulis di akun instagram @Hary.Tanoesoedibjo. Dalam foto tersebut tampak HT dan Liliana tampil serasi dengan busana berwarna hitam.



Netizen meluapkan apresiasinya dan harapannya melihat foto tersebut. Seperti Akiong Pop yang melontarkan keinginannya. “Two thumbs up, semoga dengan hubungan Bapak dengan Mr Trump bisa memajukan kesejahteraan bangsa dan manfaat yang bagus bagi negara dan rakyat kita,” ujarnya.

Lain lagi Daniel Djunaidi Tanudjaja dia ingin HT membawa oleh-oleh untuk Indonesia. “Jangan lupa oleh-olehnya. Pak, buka lapangan kerja baru bagi negeri kita,” katanya.



Seperti diketahui Partai Perindo fokus memperjuangkan membangun kesejahteraan masyarakat, mempercepat pendidikan dan meningkatkan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat di daerah, dengan berbagai programnya.



Dengan membangun masyarakat daerah, akan menjadikan daerah maju, menjadi pilar ekonomi baru yang memperkuat perekonomian Indonesia, sehingga mempercepat Indonesia menjadi negara maju. (sym)