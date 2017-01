Hadiri Pelantikan Trump, Perhatian Media Asing Tertuju ke Hary Tanoe

JAKARTA - Menjadi tokoh Indonesia yang diundang secara resmi menghadiri pelantikan Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump, perhatian sejumlah media asing ternama tertuju pada Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT).



Di sela-sela rangkaian pelantikan, HT yang menginap di Trump International Hotel Washington DC bersama sang istri Liliana Tanoesoedibjo, dengan senang hati melayani sesi wawancara dengan para wartawan dalam waktu berbeda.



Seperti yang diunggah dalam akun instagramnya @Hary.Tanoesoedibjo “Wawancara oleh Voice of America (VOA) di pelantikan Presiden AS Donald Trump, Capitol Building, Washington DC,” seperti tertulis di akun tersebut. Tampak HT tengah diwawancara dengan latar belakang tempat pengambilan sumpah Donald Trump.



Tidak itu saja, di hari sebelumnya HT juga melayani wawancara dari berbagai media, baik media lokal di Amerika Serikat maupun media internasional seperti kantor berita Reuters, Forbes dan berbagai media asing lainnya.



Netizen pun berkomentar untuk unggahan yang menginspirasi tersebut. Seperti akun @juliaman_sitompul berkomentar, “Wow. I will the next you mr @Hary.Tanoesoedibjo, i promise my name will be on #forbes #magazine,”.



Tidak hanya berkomentar tentang harapan dan doa, seorang netizen bernama babyhan_08 justru memuji fisik Hary. “Pak Hary semakin bertambah usia tapi semakin ganteng & berwibawa, harusnya bapak ini yang menjadi pemimpin cocooookkk banget,” ujar @babyhan_08.



Seperti diketahui HT dan Trump telah menjalin kerja sama sejak jauh hari. Chairman and CEO MNC Group tersebut membangun kawasan Lido, Bogor. Di lahan seluas 3.000 hektar tersebut MNC Land mengembangkan “One stop destination city for lifestyle and family entertainment” di kawasan tersebut akan dikembangkan theme park berstandar internasional beserta fasilitas retail dan hotel, hotel-hotel modern, vila, kondominium, country club, area golf kelas dunia, residensial, dan komersial.

Selain di Lido kerja sama juga dilakukan dalam proyek di Bali yang mengembangkan hotel, country club, golf terbaik di dunia, vila berstandar internasional di Nirwana Resort. Berdampingan dengan keindahan pemandangan Tanah Lot, Kawasan tersebut akan menjadi destinasi resort terbesar dan paling terintegrasi di Bali. Trump Organization bertindak sebagai operator yang mengelola hotel dan lapangan golf baik di Lido dan Bali. (sym)