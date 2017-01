Ribuan Netizen Sampaikan Harapan dan Apresiasi Kedekatan Hary Tanoe-Trump

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatua Indonesia Perindo Hary Tanoesoedibjo memenuhi undangan kehormatan dalam rangkaian acara pelantikan Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump mendapat ribuan apresiasi dari netizen.

Hal tersebut terlihat ketika Hary Tanoe mengunggah fotonya saat menghadiri pelantikan dan saat bersama Donald Trump.

Seperti kata Markus Marjoni Djaoeng yang mengaku kagum. “Maaf pak, saya bukan siapa-siapa dan tidak berafiliasi ke partai manapun di Indonesia, saya hanya kagum dengan pergaulan Bapak HT dan ibu (Liliana Tanoesoedibjo). Lolosnya di tingkat dunia, salut dan sukses,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Abigail Eugenia Lilly Setiawan “Keren....salut deh sama Pak Hary Tanoesoedibjo,” tuturnya.

Begitu juga Azwar A-z yang mengungkapkan harapannya agar Indonesia mendapat perhatian khusus dari Donald Trump.

Di acara yang menjadi sejarah bagi AS tersebut, netizen juga menyampaikan berbagai harapannya. Seperti @tahmidhidayat yang tak sabar menanti hasil kerja sama Chairman and CEO MNC Group tersebut dengan Trump Organization. “Yeay, can't wait to see Trump resorts near my house at #Lido,” tuturnya

Seperti diketahui Hary Tanoe dan Trump telah menjalin kerja sama sejak jauh hari. Chairman and CEO MNC Group tersebut membangun kawasan Lido, Bogor. Di lahan seluas 3.000 hektar tersebut MNC Land mengembangkan “One stop destination city for lifestyle and family entertainment” di kawasan tersebut akan dikembangkan theme park berstandar internasional beserta fasilitas retail dan hotel, hotel-hotel modern, vila, kondominium, country club, area golf kelas dunia, residensial, dan komersial.

Selain di Lido kerja sama juga dilakukan dalam proyek di Bali yang mengembangkan hotel, country club, golf terbaik di dunia, vila berstandar internasional di Nirwana Resort. Berdampingan dengan keindahan pemandangan Tanah Lot, Kawasan tersebut akan menjadi destinasi resort terbesar dan paling terintegrasi di Bali. Trump Organization bertindak sebagai operator yang mengelola hotel dan lapangan golf di Lido dan Bali.

Tidak hanya berkomentar tentang harapan dan doa, seorang netizen bernama @babyhan_08 justru memuji fisik Hary. “Pak hary semakin bertambah usia tapi semakin ganteng & berwibawa, harusnya bapak ini yang menjadi pemimpin cocooookkk banget,” ungkapnya.