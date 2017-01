Yamaha & Maverick Vinales Luncurkan R15 Terbaru di Sentul

BOGOR - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memembuka selubung sepeda motor sport all new YZF-R15 di Sirkuit International Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/1/2017).

"Hari ini kami mengenalkan sepeda motor terbaru yang dapat membuat pelanggan merasakan performa terbaik, yakni all new R15," ujar Presiden Direktur PT YIMM, Minoru Morimoto, saat peluncuran.

Peluncuran dilakukan dengan mengiutsertakan pembalap MotoGP Yamaha untuk musim 2017, Maverick Vinales.

"Sangat menyenangkan dapat meluncurkan all new R15 bersama dengan rider hebat MotoGP Maverick Vinales. Dia juga akan mencoba motor ini dan kami percaya bahwa all new R15 akan membuatnya terkesan," tambah Morimoto.

Dari pantauan Okezone, Vinales menguji langsung motor bersama dengan beberapa petinggi YIMM. Pembalap berusia 22 tahun ini melakukan empat kali putaran di sirkuit utama Sentul.

Yamaha all new R15 ini hadir untuk menyemarakkan segmen motor sport full fairing bermesin 150 cc yang juga diisi oleh Honda CBR150R dan Suzuki GSX-S 150.