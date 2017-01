TOP AUTOS: Maverick Vinales Buka Selubung Yamaha R15 Terbaru di Sentul

JAKARTA - Mengawali 2017, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) selaku agen pemegang merek sepeda motor Yamaha di Indonesia meluncurkan produk baru yaitu all new YZF-R15. Menariknya Yamaha melibatkan pembalap MotoGP musim 2017, Maverick Vinales untuk membuka selubung R15 Terbaru.

"Sangat menyenangkan dapat meluncurkan all new R15 bersama dengan rider hebat MotoGP Maverick Vinales. Dia juga akan mencoba motor ini dan kami percaya bahwa all new R15 akan membuatnya terkesan," ujar Presiden Direktur PT YIMM, Minoru Morimoto, saat peluncuran R15 terbaru di Sirkuit International Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Selain membuka selubung, Vinales diberi kesempatan untuk menjajal all new R15. Vinales melakukan empat putaran di Sirkuit Internasional Sentul. Pembalap yang sebelumnya memperkuat tim Suzuki ini riding bersama Presiden Direktur PT YIMM Minoru Morimoto serta pembalap Yamaha Racing Indonesia Imanuel Pratna.

Usai menjajal all new R15, Vinales mengungkapkan sangat menikmati mengendarai generasi kedua R15 itu.

"Saya biasa rasakan motor MotoGP dan ini agak mirip dengan gaya berkendara motor super sport," kata Vinales.

Diketahui, all new R15 mengadopsi DNA Yamaha R-Series dengan mengedepankan unsur super sport. Motor ini menggunakan rangka Deltabox dan desain aluminium rear arm yang bobotnya ringan.

Motor sport full fairing entry level ini menggunakan mesin baru berkapasitas 155 cc dengan tenaga 14,2 kW pada 10 ribu rpm dan torsi maksimum sebesar 14,7 nm pada 8.500 rpm.

Motor ini bersaing dengan Honda CBR150R yang mengusung mesin baru Core Sport ENG DOHC 6 speed liquid cooled itu mampu menghasilkan tenaga 17,1 ps pada putaran mesin 9.000 rpm dan torsi maksimum 13,7 nm pada 7.000 rpm. Kecepatan maksimumnya 130 kilometer per jam.

Meski sudah diluncurkan Yamaha belum mau menyebut harga jualnya.

Executive Vice President PT YIMM Dyonisius Beti mengatakan, pihaknya akan mengumumkan harga motor sport full fairing ini begitu diproduksi massal.

"Soal produk ini, kami melihat fitur-fiturnya. Pada saat penjualan dimulai kami akan beritahu. Yang pasti konsumen akan kami kasih harga terbaik, value for money," jelas Dyon.

Dyon mengatakan, pihaknya masih melakukan persiapan untuk memproduksi all new R15 secara massal.

"Memang hari ini baru perkenalan. Produksi massal diperkirakan selesai semester I-2017," tambahnya.

Sekadar diketahui, Yamaha R15 model lama saat ini dibanderol Rp31,3 juta. Sementara dua kompetitornya, yakni Honda CBR150R ditawarkan dengan harga Rp32,9 juta dan Suzuki membanderol GSX-R Rp27,9 juta sebagai harga perkenalan. Harga tersebut on the road Jakarta. (san)